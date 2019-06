V hrvaških srednjih šolah tudi pouk pivovarstva in videoiger

V več kot 2.200 prvih letnikov na hrvaških srednjih šolah bodo letos vpisali približno 47.500 dijakov. Uvedli pa so tudi nekatere nove smeri, kot sta pivovar ali pa tehnik za razvoj videoiger. Ponovno pa so uvedli tudi nekatere tradicionalne strokovne programe za steklarje, dimnikarje, peke, slaščičarje in pleskarje.

V hrvaških županijah so preverjali interes dijakov za izobraževanje za poklice, ki jih potrebujejo na trgu dela. Tako so v srednji šoli v Čakovcu kot prvi na Hrvaškem odprli program za pivovarje, v katerega se bo vpisalo sedem dijakov. Med novimi dijaki na tej šoli bodo tudi soboslikarji ter oblikovalci obutve in usnja.

V Sisku program za tehnika za razvoj videoiger

V Sisku bodo prvič izobraževali tehnike za razvoj videoiger. V prvem letniku jih bo največ 24, je razbrati iz razpisa hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje o vpisih v prve letnike v novem šolskem letu.

V Osijeku šolanje za nutricioniste

V Zadru so se prav tako prvič odločili za letnik operaterjev CNC, ki se bodo izobraževali o računalniškem upravljanju industrijskih strojev, medtem ko bodo v Veliki Gorici vpisali nov letnik mehanotronikov, kjer bodo dijaki interdisciplinarno nabirali specialistična znanja iz mehanike, elektrotehnike, elektronike, avtomatike, informatike, senzorike in robotike. Nov je tudi letnik nutricionistov v Osijeku.

Da obstajajo potrebe po turističnih delavcih tudi v Slavoniji, kaže primer srednje šole v Vinkovcih, ki je razpisala 22 mest za hotelsko-turistične tehnike. V Županji manjka administracije, zato bodo izobraževali pomožne administratorje.

So pa tudi šole, ki so znova uvedle strokovne programe za izobraževanje steklarjev in dimnikarjev, kot na primer šola v Benkovcu. V Dubrovniku bodo priložnost dobili bodoči frizerji in kozmetiki, v Đurđevcu pedikerji. V srednji šoli v Ludbregu so se odločili za letnik inštalaterjev hišnih napeljav in pekov, v Županji pa kuharjev in slaščičarjev.

Več hrvaških srednjih šol je letos razpisalo tudi dodatne gimnazijske programe, predvsem za jezike in naravoslovje.