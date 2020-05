V Hongkongu protestirali proti spornemu zakonu o varnosti

V Hongkongu je danes več tisoč ljudi protestiralo proti novemu zakonu o nacionalni varnosti, ki ga namerava Kitajska uvesti na tem avtonomnem območju. Demonstranti so se zbrali v središču mesta kljub omejevalnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Policija je proti njim uporabila solzivec in prijela več ljudi.

Protestniki so se zbrali v nakupovalni četrti Causeway Bay, protesti pa so potekali tudi pred uradom za zvezo kitajske vlade v Hongkongu. Policija je proti njim uporabila solzivec in po poročanju lokalnih medijev prijela več ljudi. Gre za prve prodemokratične proteste proti Kitajski, potem ko je vlada v Pekingu ob začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa v petek predstavila sporni zakon, poroča STA.

Z zakonom o nacionalni varnosti v Hongkongu namerava Peking "vzpostaviti in izboljšati pravne sisteme in mehanizme za zaščito nacionalne varnosti" v Hongkongu, je ob predstavitvi povedal kitajski premier Li Kečjang. Predlog zakona med drugim prepoveduje izdajstvo, prevrat, odcepitev in upor.

Napoved Kitajske sprožila paniko med prebivalci Hongkonga

Napoved Kitajske je med prebivalci Hongkonga sprožila preplah, saj bi to pomenilo konec njihovih pravic in svoboščin. Kritiki v zakonu vidijo tudi napad na načelo "ena država, dva sistema", saj ima mesto po tem, ko je leta 1997 spet postalo del Kitajske, avtonomni položaj.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je na današnji novinarski konferenci v Pekingu opozoril, da bi bilo potrebno zakon uveljaviti "brez odlašanja". Zakon o nacionalni varnosti je nujen, potem ko so protestniki v Hongkongu med lanskimi protesti "resno ogrozili nacionalno varnost Kitajske", je dejal Yi. "Nasilne in teroristične dejavnosti se še naprej stopnjujejo, in tuje sile so globoko in nezakonite posegle v zadeve Hongkonga," je opozoril Wang in obsodil "resno grožnjo dolgoročni blaginji" Hongkonga, še poroča STA.