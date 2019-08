V Hongkongu na ulice tudi učitelji

V Hongkongu se nadaljujejo protesti proti tamkajšnjim oblastem. Na ulice so se odpravili tudi učitelji, ki želijo s tem izraziti podporo protestnikom, med katerimi je veliko učencev in študentov.

Množica učiteljev se je zbrala na trgu v finančni četrti in se odpravila proti vladnemu poslopju. V rokah so držali transparente z napisi, kot je "Zaščitite prihodnjo generacijo," navaja ameriška tiskovna agencija Associated Press.

Povedali so, da želijo izraziti podporo protestnikom, med katerimi je veliko učencev. Poudarili so, da mora vlada odgovoriti na zahteve protestnikov in nehati uporabljati policijsko nasilje, da bi jih razgnala. "Tu smo zaradi neprekinjenega nasilja oblasti in policije," je povedal eden od učiteljev. "Čutimo, da imamo pravico zaščititi svoje učence," je dodal.

Foto: Reuters

Protesti v Hongkongu potekajo že deseti teden. Začeli so se junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Nato so se razširili v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo. Med drugim zahtevajo odstop hongkonške voditeljice Carrie Lam, ki je naklonjena Pekingu.

Za danes so napovedane tudi demonstracije v podporo oblastem.

Foto: Reuters

Spopadi med protestniki v Avstraliji

Protesti v Hongkongu pa medtem povzročajo tudi napetosti v Avstraliji. Tam so hongkonški študenti v zadnjem času pripravili številne proteste v podporo hongkonškim protestnikom, v petek se jih je v več avstralskih mestih zbralo po več sto. Danes pa so se na sydneyjske ulice odpravili podporniki enotne Kitajske, ki so izrazili podporo hongkonškim oblastem.

Večkrat so se študenti s celinske Kitajske in hongkonški študenti v avstralskih kampusih tudi spopadli.