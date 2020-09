V Gorskem Karabahu spopadi tretji dan zapored

Tiskovni predstavnik armenskega ministrstva za obrambo Arcrun Hovhanišjan je na Facebooku zapisal, da je azerbajdžanska stran sprožila obsežen topniški napad na armenske položaje, navaja STA.

Azerbajdžansko ministrstvo v Bakuju je potrdilo, da so se spopadi nadaljevali v noči na danes, ko je "armenska stran poskušala ponovno osvojiti položaje, ki so jih osvojile azerbajdžanske sile, kar je azerbajdžanska stran preprečila". Ob tem so v Bakuju dodali, da sta bili uničeni motorizirana in topniška enota armenske strani, poroča STA. Po navedbah Bakuja se je ofenziva azerbajdžanskih sil na mesto Fizuli nadaljevala v zgodnjih jutranjih urah.

V spopadih je umrlo že 95 ljudi

Po zadnjih podatkih so spopadi v Gorskem Karabahu do zdaj zahtevali skupno 95 življenj, 84 smrtnih žrtev med vojaki in 11 med civilisti, od tega devet na azerbajdžanski in dve na armenski strani. O Gorskem Karabahu bo danes zvečer razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov, ki se bo za zaprtimi vrati sestal ob 23. uri po srednjeevropskem času.