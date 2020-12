V Franciji zaradi spolnega nadlegovanja obsodili nekdanjega nuncija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji so danes nekdanjega apostolskega nuncija Luigija Venturo obsodili na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi spolnega nadlegovanja petih moških, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Afera v zvezi z apostolskim nuncijem v Franciji je izbruhnila februarja 2019, ko ga je policiji zaradi otipavanja na eni od javnih prireditev prijavil uslužbenec pariške občine. Kasneje so ga zaradi podobnih dejanj, do katerih je prav tako prišlo na javnih dogodkih med januarjem 2018 in februarjem 2019, prijavili še štirje drugi moški, poroča STA.

Vatikan je italijanskemu nadškofu odvzel diplomatsko imuniteto, kar se je zgodilo prvič v zgodovini. Tožilstvo je zanj zahtevalo desetmesečno pogojno zaporno kazen.

Ni ga bilo na sojenju

76-letnik ni prišel niti na sojenje 10. novembra niti na izrek kazni. Sodišče mu je dosodilo osem mesecev pogojne zaporne kazni, poleg tega pa mora žrtvam plačati 13 tisoč evrov odškodnine. Vpisali ga bodo tudi na francoski seznam spolnih prestopnikov.

Njegova odvetnica Solange Doumic je sodbo označila za nesorazmerno. Možnost pritožbe bosta s klientom še preučila, poroča STA.

Tožniki pa so po poročanju AFP pozdravili kazen, ki jo je sodišče prisodilo nekdanjemu nunciju v Franciji. Ta se je decembra lani po desetih letih službovanja v Parizu upokojil.