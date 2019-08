V eksploziji raketnega motorja mrtvi in ranjeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vojaškem oporišču blizu mesta Arhangelsk na severu Rusije je danes odjeknila eksplozija. Po prvih podatkih ruskega obrambnega ministrstva je eksplodiralo med preizkusom vojaške opreme. Umrla sta najmanj dva človeka, štirje so poškodovani.

Eksplozija je odjeknila med preizkusom raketnega motorja na tekoče gorivo. "V nesreči so bili poškodovani štirje ljudje, dva strokovnjaka sta umrla," je sporočilo ministrstvo. Dodali so, da so ranjene prepeljali v bližnje bolnišnice.

Z ministrstva so še sporočili, da je raven radioaktivnega sevanja v bližini oporišča v mejah normale.

V začetku tedna je zagorelo že v skladišču streliva v vojaškem oporišču v sibirski regiji Krasnojarsk v Rusiji, čemur je sledilo več eksplozij. Pri tem je po najnovejših podatkih umrl najmanj en človek, okoli deset ljudi je bilo poškodovanih. Preiskovalci domnevajo, da se je incident zgodil zaradi neustreznega ravnanja s strelivom.

V zadnjih letih se je v nekdanjih sovjetskih republikah zgodilo več podobnih nesreč v zastarelih skladiščih streliva. Konec junija je v Kazahstanu v podobni nesreči umrlo več ljudi.