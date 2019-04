V dveh kovčkih potnik poskusil skriti meso kar dveh celih jagenjčkov

Uslužbenci mejne policije Bosne in Hercegovine na sarajevskem mednarodnem letališču so nenavadno in tudi zdravstveno nevarno vsebino našli ob običajnem rednem pregledu in potnika ustavili še pred vstopom v letalo.

Potnik z nenavadno in tudi zdravstveno nevarno prtljago je bil namenjen iz Sarajeva v Doho z letalom družbe Qatar Airways (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Katarcu so po tem sicer dovolili vstop v letalo, a mu meso odvzeli ter ga predali veterinarskemu in carinskemu nadzoru, so še poročali številni mediji iz Bosne in Hercegovine.