V Dubaju tudi slovenski paviljon #video

Danes so v Dubaju odprli svetovno razstavo Expo 2020. Na površini, ki je primerljiva z velikostjo Velenja, se predstavlja kar 192 držav. Svoj paviljon ima tudi Slovenija. Na razstavi, ki bo trajala vse do 31. marca naslednje leto, pričakujejo okrog 28 milijonov obiskovalcev, ustvarila bo 280 tisoč novih služb. Expo naj bi sicer potekal prejšnje leto, vendar je bil zaradi koronavirusa prestavljen.

Slavnostno odprtje je bilo polno glamurja, znanih imen, kot je na primer Andrea Bocceli, in pisanih vzorcev. Svetovno razstavo prvič v zgodovini Expo gosti arabska država. Dubajski organizatorji so prepričani, da bo svetovna razstava polna presežkov.

Osrednja tema Expa so tehnološki dosežki

Prizorišče je razdeljeno na tri glavne tematske sklope, in sicer trajnost, mobilnost in priložnosti. V ospredju bodo, kot je za Expo to že značilno, tehnološki dosežki, še posebej tisti, ki nas opozarjajo na okoljske izzive človeštva.

"Ves svet se je zbral v Združenih arabskih emiratih. Priča smo novemu začetku, z blagoslovom začenjamo novo obdobje Expo 2020, naj nam bog zagotovi uspeh," je dejal Hamdan Bin Mohamed Al Maktum, princ Abu Dabija.

"Na odprtju razstave Expo 2020 sodeluje več kot 190 držav, k nam bodo prišli ljudje z vsega sveta, ki se bodo združili na enem mestu. Smo zelo vznemirjeni in počutimo se pripravljene," je povedala Rim Al Hašimi, ministrica za mednarodno sodelovanje in direktorica Expa 2020.

Slovenci se predstavljajo z varnim, butičnim in zelenim produktom

Glavni motiv slovenskega paviljona, ki stoji v segmentu trajnosti, je prav trajnostni razvoj. Njegove posebnosti so zeleno pročelje s 45 tisoč rastlinami, lesena streha, v celoti izdelana iz slovenskega lesa, ter bazen z vodo, ki bo v arabski vročini vabila s prijetnim hladom. Predstavili so se kot varna butična in zelena destinacija s ponudbo za zahtevne goste. Od razstave si obetajo večje zanimanje za turistično ponudbo, tudi v sodelovanju s sosednjo Avstrijo.

Goste usmerijo proti razstavnemu prostoru, kjer bodo prihodnjih šest mesecev predstavljali slovenski turizem in podjetja, ter proti interaktivni sobi, ki predstavlja športne dosežke in številne posebnosti Slovenije in kjer uporabniki v spomin lahko prejmejo tudi digitalno fotografijo.

Nato jih pospremijo v prvo nadstropje paviljona, kjer v tako imenovani zeleni in pametni sobi država z impresivnimi 360-stopinjskimi filmi predstavlja svojo naravno in kulturno dediščino ter tehnološke dosežke in zgodovinske osebnosti, kot sta Herman Potočnik in Jože Plečnik.

"Slovenija je bila na današnje odprtje Expa 2020 v Dubaju pripravljena že kar nekaj časa, zadnje dni smo pripravljali zlasti še dnevne aktivnosti na paviljonu. Vse aktivnosti se odvijajo gladko, za zdaj smo s potekom dogajanja zadovoljni. Seveda pa moramo paziti, da upoštevamo covidne standarde in preostale omejitve, da bo delo v paviljonu tekoče in varno," je v izjavi za STA v Dubaju danes povedal slovenski komisar za Expo Matic Volk.

Na prvem mestu je varnost obiskovalcev

Ministrica Rim Al Hašimi pravi tudi, da so zelo samozavestni, tudi kar zadeva varnost, povezano s trenutnimi razmerami zaradi epidemije. Za vse obiskovalce so pripravili vznemirljive programe. Upajo, da bodo z razstavo zanimivi in da bodo predvsem ohranili javno varnost obiskovalcev.

Expo ima že dolgo tradicijo

Sejem ima sicer že 170-letno tradicijo, skozi zgodovino je vedno deloval kot neke vrste platforma, kjer so bili predstavljeni izumi in novosti določenega obdobja. Svetovno premiero je na sejmu v New Yorku leta 1939 na primer doživelo prvo televizijsko javljanje v živo, je pa tudi nekaj slavnih zgradb, ki so bile zgrajene prav za Expo. Med njimi je zagotovo najbolj znan Eifflov stolp, ki je bil postavljen leta 1889, pa Atomium v Bruslju iz leta 1958.

Sejem je na sporedu vsake štiri leta in navadno traja od tri do šest mesecev. Naslednji se seli v japonsko Osako, za Expo 2030 pa se potegujejo Rim, Moskva in južnokorejski Busan.