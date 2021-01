Počivalšek v Dubaju prevzel upravljanje slovenskega paviljona na Expu

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes v okviru uradnega obiska v Združenih arabskih emiratih (ZAE) slovesno v upravljanje prevzel paviljon Slovenije na prizorišču svetovne razstave Expo 2020. Kot je ob prevzemu dejal Počivalšek, "bo Slovenija na Expu pokazala znanje, inovativnost in energijo".

"Izjemno sem zadovoljen, da se uresničujejo načrti, ki smo jih zastavili že leta 2016. Naše izvozne napore bomo tako kronali na največjem Expu doslej, dubajskem Expu. Največja svetovna razstava, ki bo potekala med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022, bo kljub pandemiji covid-19 zagotovo nova vstopna točka za sodelovanje Slovenije in njenega gospodarstva s svetom. Sam paviljon, ki je prava zelena oaza, pa bo zagotovo pritegnil veliko pogledov in pozornosti," je poudaril minister Počivalšek.

Napovedal je, da si lahko v prihodnje obetamo več poslovnih sodelovanj z ZAE, tudi na račun tega, kar bomo pokazali na razstavi. "Verjamem v uspeh Slovenije in naših podjetij ter v kreiranje novih, tesnejših poslovnih odnosov in investicijskih priložnosti. Pravijo, da če te ni na razstavi Expo, potem preprosto ne obstajaš. Slovenija je v Dubaju, da svetu pokažemo svoje znanje, inovativnost in energijo. Paviljon, ki smo ga danes uradno odprli, bo dom našemu gospodarstvu vsaj šest mesecev," je izpostavil minister.

Foto: STA

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Ajda Cuderman, ki tudi operativno vodi projekt Expo v Sloveniji, je izrazila zadovoljstvo nad opravljenim delom. "Gre za res čudovit objekt, ki bo Slovenijo dobro predstavljal na največji svetovni razstavi. Slovenija je ena najboljših držav, z zelenim srcem, z naprednim gospodarstvom, ki se ponaša z novimi tehnologijami. To moramo svetu tudi pokazati," je dejala.

Generalni komisar Slovenije za mednarodno razstavo Expo Dubaj 2020 Matic Volk je zbranim predstavil paviljon. Gre za več kot 1500 metrov velik prostor, ki združuje vse odlike Slovenije, zeleno, pametno in kreativno. Sam paviljon in ekipa paviljona bosta lahko obiskovalcem pokazala, kaj vse imamo v Sloveniji in kaj vse znamo. Vsi, ki si bodo želeli, bodo dobili informacijo iz prve roke o Sloveniji in njenem gospodarstvu, je poudaril. Ob tem je spomnil, da slovenski paviljon stoji v sektorju trajnosti. Delno je zgrajen iz lesa, ima zeleno fasado in je obdan z vodo, kar izraža tri glavne naravne danosti Slovenije − les, zeleno okolje in vodne vire. Slovenski paviljon stoji ob samem vhodu na Expo, kar je dodatna prednost, je dejal.

Foto: STA

S tem se je strinjal tudi prvi mož agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) Tomaž Kostanjevec. Ob tem je dejal, da je svetovna razstava v Dubaju odlična priložnost, da se kot država postavimo na zemljevid kot dober in zanesljiv gospodarski in turistični partner. Dubaj je za to odlična iztočnica, saj v njem deluje več kot 70 odstotkov od 500 največjih svetovnih multinacionalk. Ne nazadnje pa se bo na Expo predstavljalo 190 držav, kar je priložnost za poglobitev stikov z njimi, je poudaril.

Da je Expo v Dubaju odlična priložnost za promocijo Slovenije in njenega gospodarstva, meni tudi Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ki je skupaj z družbo KTNK postavilo paviljon. "Gre za mesto, ki se hitro razvija, zato ponuja številne možnosti. Vesel sem, da je lahko Riko sodeloval pri projektu. Za nas je bila gradnja paviljona velik izziv, ki smo ga zagrabili, in sicer z velikim zadovoljstvom in odgovornostjo. Paviljon je odličen, lahko pa bi bil še bolj dovršen, če bi lahko bili operativno navzoči na gradbišču ves čas, a to zaradi pandemije covid-19 ni bilo možno," je poudaril.

Počivalšek se je v ponedeljek v okviru uradnega obiska v Združenih arabskih emiratih že sestal s tamkajšnjim ministrom za industrijo in napredne tehnologije Sultanom Ahmedom Al Džaberjem, danes pa še z ministrom za gospodarstvo Združenih arabskih emiratov Abdulom Bin Tukom Al Marijem.

Foto: STA

Blagovna menjava znašala 118,9 milijona evrov

Počivalšek je kolegu iz ZAE uvodoma predstavil obseg trgovinske menjave blaga med državama. Ta se je lani povečala za 4,7 odstotka in je znašala 118,9 milijona evrov. "V prvih desetih mesecih lanskega leta smo beležili celo 5,6-odstotno rast pri trgovanju z blagom, v skupnem obsegu 70,7 milijona evrov, od česar je na slovenski izvoz odpadlo 68,6 milijona evrov," je dejal.

"Zavedamo se, da je predstavitev države in zavedanje njenih vrednosti ključno za vzpostavitev boljših bilateralnih povezav, odnosov in načinov sodelovanja. S tem namenom sodelujemo tudi na Expu 2020, ki je s slovesom rekordnega dogodka že pritegnil pozornost svetovne javnosti. Za Slovenijo je izrednega pomena, da smo del družine držav, ki razumejo pomembnost in namembnost tega pompoznega dogodka," je dejal Počivalšek. Ob tem je poudaril, da je okrepitev gospodarskega sodelovanja pomembna tudi z vidika okrevanja po pandemiji, za kar je Slovenija že pripravila obsežen program pomoči in investicij v gospodarstvo, ki sočasno zahteva tudi odpiranje novih vrat in poslovnih priložnosti za naša podjetja v tujini.

Foto: STA

Minister Abdull Bin Touq Al Marri je poudaril, da vidi več priložnosti za sodelovanje s Slovenijo, predvsem na področju visokih tehnologij, investicij in uporabe tehnologij za proizvodnjo hrane. Poudaril je, da so sprejeli tudi zakonodajo, ki tujim podjetjem omogoča 100-odstotno lastništvo podjetij v ZAE, s čimer so naredili velik korak naprej, saj to prej ni bilo mogoče. "ZAE želijo postati prodajni center in odskočna deska za trg Indije in Afrike, kar je priložnost tudi za Slovenijo," je poudaril Al Marri.

Ministra sta se dogovorila, da bo agencija Spirit Slovenija skupaj s slovenskim veleposlaništvom pripravila in posredovala seznam z informacijami različnih investicijskih priložnosti v Sloveniji. Ob koncu je minister ZAE še poudaril, da so zelo optimistični glede udeležbe na Expu 2020, saj dnevno cepijo že okoli 20 tisoč oseb. Tudi zato so prepričani v uspešnost in varnost izvedbe Expa, je dejal.