V Chicagu letalo zdrsnilo s poledenele steze #video

1.200 poletov so odpovedali le v Chicagu, skupno pa so jih po državi okrog 1.500. Vzrok je fronta, ki je zajela mesta osrednjega zahoda in poskrbela za polarni mraz v 16 zvezdnih državah. Težave je imelo tudi letalo American Airlines, ki je v ponedeljek pristalo na letališču O'Hare. Letalo iz North Caroline je ob pristanku zdrsnilo s steze, po informacijah letalske družbena nihče ni bil poškodovan.

Letalo se je po tem, ko je zdrsnilo s steze, s krilom zarilo v zemljo.

"Ko smo pristali, sem občutil neko drsenje. Nato smo poskušali narediti majhen zavoj in zdrsnili s steze," je za ameriški medij ABC dejal eden od potnikov na letalu. Sneženje je težave povzročalo tudi v cestnem prometu.

Ponekod do 30 centimetrov snega

Po podatkih National Weather Service je začetek sneženja najbolj snežen začetek zime. Snežilo bo še v številnih mestih, od Indianapolsa do Detroita in Buffala, ponekod pa lahko zapade tudi do 30 centimetrov snega. Sneženje bo doseglo tudi zahodno obalo in New York.