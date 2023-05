V Bolgariji poskus atentata na visokega uradnika?

Eksplozivno sredstvo je bilo enakovredno eksplozivu TNT, poleg tega pa je vsebovalo kovinske delce, je novinarjem povedal namestnik Geševa, Borislav Sarafov. Natančno zvrst eksploziva sicer še ugotavljajo, je pa tožilstvo že sprožilo teroristično preiskavo incidenta.

"To je bil profesionalno pripravljen napad in očitno tudi dobro izveden," je dejal Sarafov in dodal, da so jo Gešev in njegova družina brez poškodb odnesli le po sreči. Prepričan je, da je bil generalni državni tožilec tarča poskusa umora, ne le zastraševanja.

Gešev je generalni državni tožilec postal leta 2019, še v času tretjega in doslej zadnjega mandata tedanjega premierja Bojka Borisova. Njegovi nasprotniki in protestniki, ki so se na ulice v znak protesta proti domnevni korupciji množično zgrinjali leta 2020, so pozivali tudi k odstopu Geševa.

Protest proti vnovičnemu mandatu Geševa leta 2019. Foto: Wikimedia Commons / Spiritia

Med drugim je bil deležen obtožb, da ščiti tiste na oblasti in spodkopava prizadevanja za razkrivanje in kaznovanje korupcije.

Množični protesti so sicer takrat prinesli konec dolgoletnemu vladanju Borisova, a se je država nato ujela v spiralo ponavljajočih se volitev. Tudi danes Bolgarija ostaja razdeljena, saj že pete volitve v dveh letih v začetku aprila niso prinesle jasnega rezultata in izhoda iz politične slepe ulice.