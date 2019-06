V Belgiji aretirali domnevnega načrtovalca napada na veleposlaništvo ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska protiteroristična policija je aretirala moškega, ki ga sumijo načrtovanja napada na ameriško veleposlaništvo v Bruslju, so danes sporočili iz tožilstva. Moškega so danes privedli pred preiskovalnega sodnika, kjer je zanikal krivdo.

Policija je v nedeljo aretirala moškega, potem ko se je pojavila bojazen napada na ameriško veleposlaništvo. "Osumljenca so pridržali zaradi domnevnega poskusa napada v okviru terorizma in priprav na teroristični napad," so sporočili iz tožilstva.

Osumljenca, ki ga navajajo kot M. G., so danes prepeljali pred preiskovalnega sodnika, kjer je zanikal vpletenost v domnevno načrtovanje napada.