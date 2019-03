V Barceloni izbruhnili izgredi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska skrajno desna stranka Vox je danes v katalonski prestolnici Barcelona pripravila shod v podporo enotnosti Španije, na katerem se je po podatkih policije zbralo okoli 5.000 ljudi. Okoli shoda pa so se zbrali tudi zagovorniki neodvisnosti Katalonije, ki so metali kamenje in steklenice v policijo. Pri tem jih je bilo sedem aretiranih.