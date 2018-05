V Avstriji v priporu šest Hrvatov zaradi poveličevanja nacizma

Avstrijske oblasti so priprle najmanj šest udeležencev sobotne žalne slovesnosti, ki je minila v Pliberku za več deset tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev, poročajo avstrijski mediji. Kot poudarjajo, gre za hrvaške državljane, ki so kršili avstrijske zakone o prepovedi poveličevanja nacizma.

Medijske navedbe o priporu za najmanj šest hrvaških državljanov je potrdila tiskovna predstavnica celovškega sodišča Eva Jost-Draxl. Povedala je, da je za šesterico določen 14-dnevni pripor.

Kot je pojasnila, pet moških sumijo, da so uporabljali pozdrav, ki poveličuje vodjo nacistične Nemčije Adolfa Hitlerja, eden pa je imel simbol lobanje, ki so ga uporabljale zloglasne nacistične enote SS iz druge svetovne vojne.

Jost-Daxlova je spomnila, da je odprtih več postopkov zaradi podobnih kršitev avstrijskih zakonov med hrvaško slovesnostjo pri Pliberku iz preteklih let ter da obtožencem grozijo kazni do deset let zapora.

Avstrija policija je v soboto potrdila, da je zaradi kršitve zakona o prepovedi poveličevanja nacizma prijela sedem ljudi: šest hrvaških državljanov in enega slovenskega. Prijeli so jih že v petek zvečer. Devet oseb so tudi ovadili zaradi kršitve tega zakona. Dogodka, ki se odvija pod pokroviteljstvom hrvaškega sabora, se je po ocenah avstrijske policije udeležilo med 10 tisoč in 11 tisoč ljudi.