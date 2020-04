V Avstriji odpirajo trgovine, na Danskem vrtce in šole

Avstrija bo kot ena od prvih držav v Evropi danes odprla nekatere trgovine in poslovalnice, ki jih je zaprla v okviru boja proti epidemiji. Nekatere omejitve bodo sprostili tudi v Benečiji, v Španiji so mnogi že v ponedeljek lahko šli na delo, sledi Danska.

Ponekod po svetu, na primer na Kitajskem, ukrepe že sproščajo, sledijo jim v Evropi. V Španiji so se številni delavci že v ponedeljek vrnili na delo, v Avstriji, kjer so do zdaj obratovale le živilske trgovine, lekarne in trafike, bodo danes svoja vrata vnovič odprle tudi preostale manjše trgovine, delavnice, prodajalne gradbenega materiala in vrtni centri. Nakupovalna središča, gostinci in hotelirji pa bodo morali še počakati.

V Italiji bodo omilili omejitve gibanja

V italijanski deželi Benečija (Veneto), eni od najhuje prizadetih v epidemiji, bodo po pisanju STA danes omilili zelo stroge omejitve gibanja. Tako bodo prebivalcem dovolili, da se gibljejo tudi več kot 200 metrov od doma, kar je bilo zdaj prepovedano. So pa po novem uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask in rokavic povsod zunaj doma, ne le v trgovinah in na javnem prevozu kot do zdaj.

Na Danskem odpirajo vrtce in šole

Danska pa bo nekatere omejitve, ki jih je uvedla za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, odpravila v sredo. Najprej bodo ponovno odprli centre za dnevno varstvo, vrtce in osnovne šole, še poroča STA.