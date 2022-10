Ustoličenje vladarja Kitajske: politična čistka kar med kongresom partije

V centralnem komiteju je okoli 200 delegatov. Njegovo jedro predstavlja 25-članski politbiro, moč pa je centralizirana v stalnem komiteju znotraj politbiroja, ki trenutno šteje sedem članov.

V novi sestavi centralnega komiteja po poročanju tujih tiskovnih agencij ne bo dozdajšnjih članov stalnega odbora Li Keqianga, Wang Yanga, Li Zhanshuja in Han Zhenga. Zadnja sta se morala zaradi svoje starosti upokojiti, Li Keqiang pa je že pred časom napovedal upokojitev.

Iz centralnega komiteja so izključili tudi guvernerja kitajske centralne banke Yi Ganga, predsednika agencije za regulacijo bančnega in zavarovalniškega sektorja Guo Shuqinga ter namestnika premierja Liu Heja.

Novi centralni komite se bo na prvem plenarnem zasedanju sešel v nedeljo, ko bodo po napovedih objavili sestavo novega politbiroja in stalnega komiteja. Pričakovati je, da bodo za petletni mandat generalnega sekretarja že tretjič zapored imenovali 69-letnega Ši Džinpinga in s tem prekršili pravila partije glede starosti in omejitev mandata na tem položaju.

Sklep enotedenskega kongresa v Veliki palači ljudstva v Pekingu, na katerem je sodelovalo kakih 2.300 delegatov, je moral danes presenetljivo zapustiti nekdanji kitajski predsednik Hu Jintao. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, sta k Huju, ki je sedel ob Šiju, med zasedanjem pristopila dva moška in 79-letnika pospremila iz dvorane. Kitajska komunistična partija glede tega ni dala pojasnil.

China's former president Hu Jintao has been unexpectedly escorted out of the closing ceremony of the ruling Communist Party.



He seemed confused and appeared to resist leaving, turning back to his seat at one point.



