Ustavni pravniki podpirajo ustavno obtožbo Trumpa

Ustavni pravniki in strokovnjaki so na današnjem nadaljevanju postopka preiskave pred ustavno obtožbo predsednika ZDA Donalda Trumpa v predstavniškem domu javnosti pojasnili, zakaj si Trump zasluži ustavno obtožbo in odstavitev s položaja. Edini, ki o tem ni povsem prepričan, je bil profesor Jonathan Turley z univerze George Washington.

Predsednik pravosodnega odbora predstavniškega doma Jerry Nadler je po uvodnih izjavah profesorjev ustavnega prava − Noaha Feldmana s Harvarda, Pamele Karlan s Stanforda, Michaela Gerhardta z univerze Severne Karoline in Turleyja, ki je Američanom znan po televizijskih nastopih − zasliševanje prič predal pravniku demokratske večine Normanu Eisenu. Ta je šel skozi vsak Trumpov prekršek, posnetke zaslišanj v dozdajšnjem postopku in posnetke Trumpovih izjav ter izjav prič.

Trump zlorabil položaj

Sodba pravnikov je bila za Trumpa uničujoča, saj so − z izjemo Turleyja, ki mu Eisen ni namenil veliko vprašanj − po vrsti zagotavljali, da je Trump zlorabil svoj položaj, in menili, da če proti njemu ne bodo uvedli ustavne obtožbe, ne vedo, zakaj je ta možnost sploh v ameriški ustavi. Turleyju je Eisen zastavil le kratko vprašanje o eni od njegovih televizijskih izjav, ki je potrjevala mnenje kolegov.

Profesor s Harvarda Feldman je bil najbolj jasen in razumljiv širši javnosti, ko je razlagal, da je Trump v primeru Ukrajine izkoriščal svoj položaj za osebno korist in ni deloval v nacionalnem interesu. Razložil je, da za predsednika, ki spodkopava sistem, ni druge izbire kot ustavna obtožba, saj ga njegovo pravosodno ministrstvo ne bo preganjalo.

Karlanova je pripomnila, da si Trump zasluži ustavno obtožbo, ker je treba takšno vedenje sankcionirati. Svoja pooblastila je Trump zlorabil s tem, ko je pozval tujo vlado, naj se vpleta v ameriške volitve. Karlanova je poudarila, da so snovalci ZDA prav zaradi takšne nevarnosti v ustavo dali možnost ustavne obtožbe predsednika.

Turley je v svoji izjavi pred zaslišanjem opozoril, da nobena od prič med dozdajšnjim potekom preiskave ni imela informacij iz prve roke in da ni nobenega dokaza, da je Trump zagrešil kaznivo dejanje. Kolegi so po drugi strani opozarjali, da to za ustavno obtožbo sploh ni potrebno.

Zagrešil več prekrškov

Gerhardt je izjavil, da je Trump zagrešil več prekrškov, ki si zaslužijo ustavno obtožbo, nato pa je bil kritičen še do republikanskih kongresnikov. "Noben član tega doma si ne bi smel želeti, da bo njegova dediščina to, da je dovolil predsedniku napad na našo ustavo. Če kongres ne uvede ustavne obtožbe, je ta izgubila vsak pomen skupaj s skrbno oblikovanimi varovalkami pred zlorabo pooblastil v naši ustavi. Nihče ni nad zakonom," je dejal Gerhard.

Feldman je pozneje večkrat ponovil, da se je Trump s tem, ko je oviral kongresno preiskavo, postavil nad zakon. Menil je, da ne morejo čakati na naslednje volitve in je ustavna obtožba nujna.

Čeprav meni, da ni dovolj dokazov za ustavno obtožbo Turmpa, pa je Turley okregal predsednika ZDA zaradi njegovega telefonskega pogovora s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim 25. julija, zaradi katerega je bila sprožena preiskava pred ustavno obtožbo.

Dejal je, da si pogojevanje vojaške pomoči Ukrajini s preiskavo Trumpovih političnih nasprotnikov v ZDA zasluži ustavno obtožbo. Vendar vztraja, da to ni dokazano. Iz prepisa pogovora je sicer razvidno, da je Trump Zelenskega prosil za "uslugo", ko sta govorila o pomoči.

Uvodno zasedanje pravosodnega odbora okrog ustavne obtožbe je bilo v znamenju strokovnosti, dejstev, dokazov in zgodovine, čeprav ni manjkalo politike. Nadler je opozoril, da bo Trump spet poskušal dobiti tujo pomoč za volitve, vodilni republikanec v odboru Doug Collins pa je izrazil mnenje, da gre za enostranske napade na predsednika.

Trump, ki je bil v Veliki Britaniji na vrhu Nata, je medtem ponavljal, da je postopek nelegitimen. "To, kar delajo, je slabo za našo državo. To je šala. Sramota, da to delajo, ko smo mi tule v Londonu," je dejal Trump.

Druge strani, ki bi ponudila kakšen dokaz v svoj prid, danes sicer na zaslišanju ni bilo. Trump je namreč zavrnil svojo udeležbo in udeležbo svojih odvetnikov.