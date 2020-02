Uspešna akcija v Bruslju: za Albanijo zbrali več kot milijardo evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bruslju so na donatorski konferenci zbrali 1,15 milijarde evrov za pomoč Albaniji po novembrskem potresu. Albanski premier Edi Rama je po konferenci dejal, da je višina zneska presegla vsa njegova pričakovanja.

Slovenija je v pomoč Albaniji po lanskem uničevalnem potresu namenila 300 tisoč evrov za šolo s štirimi učilnicami. "Želimo si, da bi ravno ta oblika pomoči postala primer dobre prakse pomoči najranljivejšim skupinam," je izjavo zunanjega ministra Mira Cerarja povzel STA.

Na donatorski konferenci pa je Cerar ob naznanilu slovenskega prispevka navedel tudi upanje, da bo EU do konca prihodnjega meseca sprejela odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo. Vidno zadovoljen Varhelyi se je odzval z besedami, da to sicer ni del donatorske konference, a da tudi sam deli to željo.

Slovenija že takoj po potresu namenila 126 tisoč evrov

Foto: Reuters Slovenija je Albaniji že takoj po potresu namenila za 126 tisoč evrov materialne pomoči: odeje, blazine, šotore, agregate, spalne vreče in druge nujne pripomočke za pomoč ljudem po potresu, poroča STA.

Poleg tega je v Albanijo prek evropske ekipe za civilno zaščito napotila dva gradbena inženirja za oceno škode na zgradbah in ponudila pomoč za usposabljanje medicinskega osebja. Več kot 65 tisoč evrov pomoči Albaniji pa so darovali tudi Slovenska karitas, Rdeči križ in islamska skupnost.