Usoda avstrijske vlade še ni znana

Na Dunaju se nadaljujejo pogovori med glavnimi političnimi akterji, potem ko je zaradi korupcijske afere, v katero se je zapletel, v soboto odstopil avstrijski podkancler in vodja svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Kako bo vlada nadaljevala delo, še vedno ni znano.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je po srečanju vodstva njegove ljudske stranke (ÖVP) poudaril, da je to pretreseno zaradi ravnanja FPÖ. Ta stranka ima po njegovih besedah "napačen pristop do politike".

Kritičen je bil tudi do notranjega ministra Herberta Kickla, ker je ta svojega zaupnika Petra Goldgruberja sredi politične krize imenoval za direktorja za javno varnost, navajajo tuje tiskovne agencije.

Več bo znano po sestanku s predsednikom

Avstrijski mediji so sicer v nedeljo poročali, da naj bi Kurz odstavil Kickla, a na današnji novinarski konferenci tega ni potrdil. Se bo pa kancler še danes srečal z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom in kasneje še z notranjim ministrom. Nato bi lahko bilo znanega kaj več.

Foto: Reuters Svobodnjaki so sicer pred tem Kurza posvarili, da bodo vsi njihovi ministri zapustili vlado, če bo odstavil notranjega ministra. "Zelo mi je žal. Resnično smo želeli nadaljevati delo," je povedal novoimenovani vodja FPÖ Norbert Hofer.

Kurzeva stranka je "pijana od oblasti"

Notranji minister pa je kanclerjevo ljudsko stranko (ÖVP) obtožil, da je "pijana od oblasti", saj želi svobodnjakom odvzeti vodenje notranjega ministrstva. Zavzel se je sicer, da bi vsi ministri ostali na položajih, dokler ne bodo prisegli novi.

V opozicijski stranki Jetzt so medtem napovedali vložitev nezaupnice vladi, pri čemer računajo tudi na podporo FPÖ.

Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije.

Kremelj je danes zanikal, da bi bila Rusija povezana s tem. Tudi ruski oligarh Igor Makarov je zatrdil, da ni povezan z žensko, ki je trdila, da je njegova nečakinja, saj je edinec.

Bruselj popolnoma zaupa Avstriji glede afere skrajne desnice

Evropska komisija popolnoma zaupa Avstrijcem in demokratičnim institucijam v Avstriji, da bodo ustrezno ukrepali, je danes v Bruslju sporočil glavni govorec komisije Margaritis Schinas v odzivu na korupcijsko afero, ki je odnesla vodjo skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) in podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja.