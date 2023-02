Umrla je igralka in pin-up zvezda Raquel Welch #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po kratki bolezni je danes umrla ameriška igralka Raquel Welch, stara 82 let, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil njen menedžer. Med drugim je nastopila v filmih Fantastično potovanje in Milijon let pred našim štetjem.