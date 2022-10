Umrl zvezdnik Harryja Potterja

Robbie Coltrane has passed away at age 72 pic.twitter.com/gBqeVaEN3e — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 14, 2022

Umrl je Robbie Coltrane, škotski igralec, ki so ga generacije otrok vzljubile zaradi njegove vloge Hagrida v filmih o Harryju Potterju. Imel je 72 let. Njegova agentka je novico potrdila za BBC, Guardian in Deadline.

"Robbieja si bomo v prihodnjih desetletjih verjetno najbolj zapomnili kot Hagrida, po vlogi, ki je prinesla veselje tako otrokom kot odraslim. Več kot 20 let je igralec vsak teden dobival številna pisma oboževalcev," je po poročanju britanskega BBC dejala njegova agentka Belinda Wright.

Wrightova, ki je bila igralčeva agentka kar štiri desetletja, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še povedala, da je Coltrane umrl danes. Hkrati se je zahvalila zdravniškemu osebju v bolnišnici v škotskem kraju Larbert za njihovo "skrb in tankočutnost".

V izjavi je dodala, da je bil Robbie edinstven talent, ki si je z Michaelom Gambonom delil Guinnessov rekord za tri zaporedne nagrade bafta za najboljšega igralca za upodobitev Fitza v seriji Cracker.

Coltrane je bil v Veliki Britaniji že znan igralec in komik, ko ga je J. K. Rowling osebno predlagala režiserju Chrisu Columbusu za vlogo čuvaja Hogwartsa Rubeusa Hagrida, ki deluje kot prijatelj in zaščitnik naslovnega protagonista in njegovih prijateljev. Njegov nastop v prvem filmu z naslovom Harry Potter in kamen modrosti, ki je bil posnet leta 2001, ga je katapultiral na novo raven mednarodne slave.

Coltrane, ki je bil pred to vlogo najbolj znan po igranju gangsterjev in razbojnikov, je nenadoma dobil vrsto mladih oboževalcev. "Otroci pridejo do tebe s tistimi velikimi srnjimi očmi in rečejo: 'Bi se podpisali v mojo knjigo?'" je dejal pred leti in dodal: "To je resna odgovornost."