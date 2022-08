Odkrijte čarobni svet Wizarding World!

Oglasno sporočilo

Kdo ne pozna knjižnih in filmskih uspešnic, kot so Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti ali Magične živali? Zdaj se lahko s slovitim Harryjem Potterjem na novo dogodivščino odpravite tudi vi, saj boste ob vsakem nakupu v vrednosti 15 € ali več prejeli čarobno figurico iz zbirke Hogwartovih junakov ter posebno Lidlovo nalepko. Med figuricami boste našli Harryja, Rona, Hermiono, Dumbledorja, Šnofeljčka in številna druga vsem dobro poznana imena.

Vrata v svet čarovnij pa se s tem šele zares odprejo, saj vam je z zbranimi šestimi nalepkami, ki ste jih skrbno lepili na odrezek iz letaka ali kartonček iz poslovalnice, omogočen nakup čarobne skodelice po izbiri, s katero se boste lahko odžejali kot nadobudni čarovniki ter čarovnice v Veliki dvorani Bradavičarke. Skodelice v štirih različicah so resnično čarobne, saj se njihovi privlačni motivi svetijo v temi ali pa reagirajo na toploto. To pa še ni vse! Če zberete vseh 25 čarobnih figuric, lahko svoj talent za čarovnijo preizkusite s čarobno namizno igro, ki jo skupaj z edinstvenim zbirateljskim albumom prav tako najdete v Lidlovih trgovinah po Sloveniji.

Kaj še čakate? Pohitite v čarobni svet Wizarding World, ki vas od 16. avgusta čaka v trgovinah Lidla Slovenija, ter prebudite čarovnika ali čarovnico v sebi. Ne odlašajte, zaloge so omejene! Več informacij najdete na www.lidl.si/carobni-svet.

Naročnik oglasnega sporočila je LIDL SLOVENIJA D. O. O.