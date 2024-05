Umrl legendarni producent in režiser Roger Corman

V starosti 98 let je umrl legendarni režiser in producent Roger Corman, znan po produkciji nizkocenovnih filmov. Corman je dal prvo priložnost mnogim holivudskim legendam, od Jacka Nicholsona in Roberta de Nira do Martina Scorseseja in Francisa Forda Coppole, danes poročajo tuje tiskovne agencije. Leta 2009 je dobil častnega oskarja.

Corman je umrl v četrtek na svojem domu v kalifornijski Santa Monici. Njegova družina je v sporočilu zapisala, da so bili njegovi filmi revolucionarni in ikonoklastični. "Ko so ga vprašali, kako bi želel, da se ga spominjajo, je odgovoril: kot filmarja, to je vse," so še dodali.

Specializiral se je za nizkoproračunske produkcije, ki so pogosto postale kultne klasike. Med takšnimi sta grozljivki House Of Usher in Mala prodajalna grozot (Little Shop of Horrors), obe iz leta 1960. Malo prodajalno grozot je posnel v zgolj dveh dneh.

Corman, znan tudi po filmih Vran in Maska rdeče smrti, je pečat pustil tudi v Sloveniji. Igralko Špelo Rozin je denimo izbral za vojni triler Skrita invazija iz leta 1964, ki so ga snemali v Dubrovniku. Obiskal je tudi Grossmannov festival fantastičnega filma v Ljutomeru, kjer so mu leta 2008 posvetili retrospektivo, v mestu pa ima tudi zvezdo na pločniku slavnih.

"Začel je veliko karier in tiho vodil našo industrijo na pomembne načine"

"Roger Corman je bil moj prvi šef, moj življenjski mentor in moj junak," je na omrežju X zapisala producentka Terminatorja Gale Anne Hurd. Označila ga je za "enega največjih vizionarjev v zgodovini kinematografije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Režiser Ron Howard je zapisal, da mu je Corman dal prvo priložnost za službo, ko je bil star komaj 23 let. "Začel je veliko karier in tiho vodil našo industrijo na pomembne načine," je Howard zapisal na omrežju X.

"Njegova legendarna sposobnost varčne rabe denarja mu je omogočila, da si je hitro zamislil in ustvaril filme in znanstvenofantastične epopeje s proračuni, ki ne bi pokrili stroškov hrane na sodobnem studijskem snemanju," piše v njegovi biografiji na spletni strani oskarjev.

Corman se je rodil v Detroitu leta 1926 in je v Hollywoodu začel kot glasnik za filmski studio Twentieth Century-Fox. Kot producent in režiser se je po podatkovni bazi filmov IMDB podpisal pod več kot 500 filmov, med katerimi so tudi Hitri in drzni, Grand Theft Auto in The Cry Baby Killer, v katerem je na velikem platnu debitiral Jack Nicholson.