Umrl ameriški minister, ki je branil Miloševića in Huseina

V 93. letu starosti je doma v New Yorku umrl Ramsey Clark, nekdanji ameriški pravosodni minister in tudi pravni svetovalec Slobodana Miloševića.

Ramsey Clark je bil ameriški pravosodni minister med leti 1967 in 1969. V tem času se je zavzemal za zakone proti diskriminaciji in smrtni kazni. Sčasoma je postal mirovni aktivist in velik nasprotnik vojnih posredovanj s strani v ZDA v Vietnamu in Iraku.

Med zagovornike Huseina, egiptovskega "slepega šejka", Miloševića ...

Clark je tako iz vidika ZDA sklenil tudi nekaj spornih sodelovanj. Bil je član odvetniške ekipe, ki je branila nekdanjega iraškega diktatorja Sadama Huseina, prav tako je pomagal zagovarjati Omarja Abdel Rahmana, “slepega šejka”, nekdanjega na doživljenjski zapor obsojenega islamističnega voditelja. Clark je bil tudi eden od pravnih svetovalcev nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševiča, ko so mu sodili v Haagu.

Po poročanju časnika New York Times je Clark v starosti 93 let umrl v svojem stanovanju na Manhattnu.

Bil je član odvetniške ekipe nekdanjega iraškega diktatorja Sadama Huseina. Foto: Reuters

Skrajni islamistični voditelj Omar Abdel Rahman je služil doživljensko zaporno kazen, umrl pa je leta 2017 v starosti 78 let. Foto: Reuters