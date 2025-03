Ukrajina želi vojno končati čim prej, je po torkovi sklenitvi dogovora med ZDA in Ukrajino o 30-dnevnem premirju med Kijevom in Moskvo navedel ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta. Ukrajina ni ovira na poti do miru, žoga je zdaj na ruski strani, je poudaril in izpostavil, da morajo biti v mirovni proces vključeni evropski partnerji.

Poudarki dneva:



10.40 Ukrajinski veleposlanik: Ukrajina ni ovira na poti do miru

9.45 Ruski napadi v Ukrajini zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev

9.00 Vodji ameriških in ruskih obveščevalcev govorila po telefonu

Kot je v izjavi, ki so jo posredovali z ukrajinskega veleposlaništva, navedel Bešta, je Ukrajina naredila moder in strateški korak, ko je izrazila pripravljenost sprejeti predlog ZDA o začasni 30-dnevni prekinitvi ognja.

Ponovil je stališče Kijeva, da želi končati vojno čim prej. "Ukrajina ni ovira na poti do miru, ampak partnerica pri njegovi ponovni vzpostavitvi," je navedel. "Žoga je zdaj na ruski strani. Prekinitev ognja bo začela delovati le, če jo bo Rusija sprejela in hkrati izvajala," je poudaril in dodal, da bo vsemu svetu jasno, kdo hoče mir in kdo ne.

Kot pomemben rezultat pogovorov je navedel tudi ameriško obnovitev izmenjave obveščevalnih podatkov in vojaške pomoči ter dodal, da je Ukrajina ZDA za to odločitev hvaležna.

Po njegovem je zelo pomembno da skupna izjava ameriške in ukrajinske delegacije jasno navaja, da morajo biti evropski partnerji vključeni v mirovni proces - za ukrajinsko stran je bilo pomembno, da je to vključeno.

Pomembni bodo tudi ukrepi za krepitev zaupanja, če se bo prekinitev ognja začela: izpustitev vojnih ujetnikov in zapornikov - tako vojaških kot civilnih - ter vrnitev ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo, je sklenil veleposlanik.

V ruskem raketnem napadu na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj štirje ljudje, so sporočile oblasti v Kijevu. Ob tem je bila poškodovana ladja, ki pluje pod barbadoško zastavo. Še en človek je bil ubit v napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah oblasti so ruske rakete tovorno ladjo v Odesi zadele medtem ko so nanjo nalagali pošiljko žita, namenjeno v Alžirijo.

"Na žalost so umrli štirje ljudje - državljani Sirije," je na družbenih omrežjih zapisal namestnik vodje predsedniškega urada Oleksij Kuleba in dodal, da sta bili ranjeni dve osebi. "Rusija napada ukrajinsko infrastrukturo, vključno s pristanišči, ki sodelujejo pri zagotavljanju svetovne prehranske varnosti," je še zapisal.

V ločenem raketnem napadu je bila medtem v Krivem Rogu v regiji Dnipropetrovsk ubita ženska, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Skupno je sicer Rusija ponoči nad Ukrajino poslala tri rakete in 133 brezpilotnih letalnikov različnih tipov. Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba sestrelila 98 dronov.

Poleg Odese in Krivega Roga so napade danes zabeležili še v mestu Dnipro in regiji Sumi. Pet ruskih dronov je zračna obramba sestrelila tudi na obrobju Kijeva.

John Ratcliff in Sergej Nariškin, direktorja ameriške obveščevalne agencije Cia in ruske zunanje obveščevalne službe SVR, sta se v torek pogovarjala po telefonu, je sporočila SVR. Med drugim naj bi govorila o sodelovanju med službama in prizadevanjih za otoplitev odnosov med ZDA in Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočila tiskovna služba SVR, sta Ratcliff in Nariškin govorila o sodelovanju obveščevalnih služb na področjih skupnega interesa in reševanju kriznih razmer.

Sergej Naraškin Foto: Guliverimage

Telefonski pogovor je prvi stik med prvima možema Cie in SVR po novembru 2022, ko se je Nariškin v Ankari sestal s takratnim vodjem Cie Williamom Burnsom.

John Ratcliff Foto: Reuters V torek so medtem v Džedi v Savdski Arabiji potekali pogovori med delegacijama Ukrajine in ZDA, na katerih je ukrajinska stran izrazila pripravljenost sprejeti ameriški predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja z Rusijo. Ta bi se nato lahko podaljšala na podlagi dogovora vpletenih strani. Predlog naj bi zdaj posredovali Rusiji.