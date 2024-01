Ukradeni otroci Gruzije: ločili so ju ob rojstvu, ponovno ju je združil Tik Tok

Enojajčni dvojčici Amy in Ano, ki so ju po rojstvu vzeli materi, ločili in prodali, sta se po spletu okoliščin spet našli. Ko sta se srečali in začeli raziskovati svojo preteklost, sta prišli do grozljivega spoznanja, da sta med tisočimi dojenčki v Gruziji, ki so jih ukradli iz bolnišnic in prodali. O svoji zgodbi sta spregovorili za BBC.

Po neverjetnem spletu okoliščin sta se enojajčni dvojčici, ki so ju ob rojstvu v bolnišnici vzeli materi in prodali različnima družinama, ponovno našli. Amy in Ano je leta 2021 združil Tik Tok. A njuna zgodba se začne že nekaj let prej, ko je Amy v oddaji Gruzija ima talent gledala Ano in se čudila nad tem, kako zelo podobni sta si. Sedem let kasneje je Amy na Tik Toku objavila posnetek, ta pa je s pomočjo prijateljev dosegel Ano.

Odkar so se njune poti prekrižale, preiskujeta, kaj se jima je zgodilo ob rojstvu. Ugotovili sta, da sta med tisočimi dojenčki iz Gruzije, ki so jih ukradli iz bolnišnic in prodali.

Identical twins Amy Khvitia and Ano Sartania were taken away from their mother just after they were born and sold to separate families. But a TV talent show and a TikTok video made sure that the two discovered each other years later.#TikTokviral #Georgia pic.twitter.com/7WCSUPNI27 — Bnz English (@BnzEnglish) January 26, 2024

Svojo zgodbo sta razkrili za BBC, ki ju je spremljal, ko sta spoznali svojo biološko mamo Azo. Ta je povedala, da je po njunem rojstvu padla v komo, ko se je zbudila, pa so ji zdravniki povedali, da sta deklici kmalu po rojstvu umrli.

Za BBC sta spregovorili tudi Amyjina in Anina mama, ki sta dvojčici posvojili in za to zdravnikom plačali veliko vsoto denarja. Obe posvojiteljski družini zatrjujeta, da nista vedeli, da sta deklici dvojčici, in da sta bili prepričani, da gre za legalno posvojitev, saj da je pri posvojitvi sodelovala bolnišnica.

Da bi pomagala ljudem, ki sumijo, da jih je doletela podobna usoda, je novinarka Tamuna Museridze na Facebooku ustanovila skupino, kjer lahko otroci in njihovi biološki starši stopijo v stik. Številne matere so tam delile svojo zgodbo, ki je podobna zgodbi matere enojajčnih dvojčic. Bolnišnično osebje jih je kmalu po rojstvu obvestilo, da so njihovi otroci umrli. Prosili so za ogled trupel svojih dojenčkov, a so jim zatrdili, da so že pokopani na območju bolnišnic. Ker pokopališča v bolnišnicah niso nikoli obstajala in smrti niso dokumentirane, matere verjamejo, da so njihovi otroci še vedno živi.

Novinarka Museridze, ki preiskuje to zgodbo, trdi, da je odkrila črni trg posvojitev v Gruziji. Po njenih ugotovitvah se je trgovanje z dojenčki začelo v sedemdesetih letih in trajalo do leta 2006. Za zdaj zaradi trgovine z ljudmi še nihče ni odgovarjal.