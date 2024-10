Turčijo in Sirijo stresel silovit potres z magnitudo 6.1

Potres je turško provinco Malatya presenetil v sredo zjutraj, o škodi ali žrtvah še ne poročajo. Čutili so ga v mestih Diyarbakir, Elazig in Malatya, poroča televizija HaberTurk.

V Diyarbakirju so ljudje v paniki zapuščali domove, še navajajo pri uradu za obvladovanje nesreč.

Sirska državna tiskovna agencija poroča, da so potres čutili v provincah Hasakah, Deir Al Zor in Alep.

Prve informacije so navajale magnitudo 6.3:

#Earthquake ( #deprem ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.3 || 27 km S of #Baskil ( #Turkey ) || 3 min ago (local time 10:46:32). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/jR0zRP3Xwn

Iz Evropskega sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) so sporočili, da je bil potres na globini devet kilometrov.

Potres so čutili tudi v Bejrutu. "Samo še to potrebujemo," je zapisal uporabnik omrežja X:

Earthquake felt in Beirut



That’s the only thing we need now here pic.twitter.com/Big8iY9mXY