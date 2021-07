Turčija ni več del istanbulske konvencije o zaščiti žensk pred nasiljem

Turčija je danes uradno odstopila od istanbulske konvencije, katere namen je zaščititi ženske pred nasiljem. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je s svojo odločitvijo o odstopu poskrbel za ogorčenje na Zahodu in pri nevladnih organizacijah. Pri Amnesty International so posvarili, da v Turčiji že beležijo porast nasilja.

Erdogan je marca presenetil z odločitvijo, da bo država odstopila od konvencije. Konvencija iz leta 2011, ki jo je podpisalo 45 držav in Evropska unija, zahteva, da vlade sprejmejo zakonodajo, povezano s preganjanjem nasilja zoper ženske.

Tiskovni predstavnik Erdogana Fahrettin Altun je odločitev skušal utemeljiti s tem, da so konvencijo "ugrabili ljudje, ki skušajo normalizirali homoseksualnost". Poudaril je, da gibanje LGBTQI ni združljivo s turškimi družbenimi in družinskimi vrednotami.

Organizacije s področja pravic žensk pa očitajo Ankari, da se od konvencije umika v času, ko je podpora Erdoganove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) na najnižji ravni doslej.

Upravno sodišče je v torek zavrnilo poskus, da bi preklicali odstop od konvencije, saj da ima Erdogan pooblastilo sprejeti takšno odločitev.

V Turčiji napovedani protesti

Nevladne organizacije svarijo, da bodo zdaj ženske še bolj ogrožene v državi, ki ima že tako veliko število femicidov. Lani so v Turčiji ubili 300 žensk, letos pa doslej 189, je razvidno iz podatkov nevladne organizacije Ustavili bomo femicid.

"Odstop pošilja nepremišljeno in nevarno sporočilo storilcem, ki zlorabljajo, pohabljajo in ubijajo, da lahko to delajo še naprej, ne da bi bili kaznovani," je sporočila generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard. Za danes so po celi Turčiji napovedani protesti, največji se bo predvidoma odvil popoldne v Istanbulu.