Tudi Severna Koreja zaostruje ukrepe zaradi pandemije

Sestanek je potekal v času gospodarskih in političnih negotovosti zaradi pandemije covid-19 v svetu, ki pomenijo dodaten pritisk na gospodarstvo Severne Koreje, na spletni strani poroča agencija Reuters. Gospodarstvo Severne Koreje je prizadeto zaradi mednarodnih sankcij, ki jih je mednarodna skupnost uvedla zaradi severnokorejskega jedrskega programa, navaja STA.

Prvič po 27 dneh se je pojavil v javnosti

To je bilo prvič po 27 dneh, da se je Kim pojavil v javnosti. Od njegove operacije na srcu v aprilu se opazovalci razmer v državi sprašujejo o njegovem zdravstvenem stanju.

Kim je na sestanku izpostavil nujnost ohranitve povečane pozornosti in okrepitve boja proti covid-19. Pozval je k začetku 80-dnevne kampanje za doseganje ciljev v vseh sektorjih pred januarskim kongresom, na katerem bodo sprejeli petletni načrt, piše STA.

Za zdaj še ne poročajo o okužbah

V Severni Koreji so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) od začetka novembra na okužbo s koronavirusom testirali več kot 12 tisoč ljudi in niso potrdili nobene okužbe. Zadnji teden oktobra so o sumu okužbe poročali pri skupno 6.173 ljudeh, med katerimi je bilo osem tujcev. Takrat je bilo v karanteni 174 ljudi, po pisanju STA še kažejo podatki WHO.

Foto: Reuters

Na svetu so po podatkih WHO do zdaj potrdili 53,7 milijona okužb z novim koornavirusom, umrlo je več kot 1,3 milijona bolnikov s covid-19.