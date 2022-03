Tudi Kitajska v povečanje vojaških izdatkov

Kitajski ljudski kongres, ki se ga je udeležilo skoraj tri tisoč delegatov, je pričakovano z večino glasov potrdil vladno gospodarsko politiko in osnutek proračuna, ki predvideva 7,1-odstotno povečanje izdatkov za obrambo. Skupna poraba naj bi se povečala za 3,9 odstotka.

Povišanje proračuna na Kitajskem spremljajo grožnje Tajvanu in ozemeljski spori s sosedami v Južnem in Vzhodnem kitajskem morju. Skrb vzbujajo naraščajoče napetosti med Kitajsko, Tajvanom, ZDA in Japonsko, ter seveda ruska invazija v Ukrajini. Prejšnji teden je Tajvan obiskalo tudi več nekdanjih visokih ameriških uradnikov, da bi izrazili podporo ZDA.

Na letnem srečanju so kitajski delegati sicer ponovno poudarili geopolitične ambicije Kitajske glede Tajvana. Komunistična oblast v Pekingu vztraja, da je otok, ki je od leta 1949 upravno ločen od celinske Kitajske, v resnici del kitajskega ozemlja.

Kot pomoč gospodarstvu bodo zmanjšali davke in carine

Kljub številnim gospodarskim negotovostim, med drugim zaradi ruske vojne proti Ukrajini in pandemije covid-19, so delegati kitajskega ljudskega kongresa potrdili ciljno gospodarsko rast v višini 5,5 odstotka, kar je več kot 4,8 odstotka, kot jo je januarja napovedal Mednarodni denarni sklad.

Kitajski premier Li Kečjang je dejal, da želi zmanjšati davke in carine, da bi pomagal kitajskemu gospodarstvu, in to označil za najbolj pravično, neposredno in učinkovito orodje za pomoč podjetjem.

Po njegovih besedah bi morali vladni načrti koristiti zlasti malim podjetjem. Gnojilo mora doseči korenine, šele potem lahko rastlina raste, je dejal Li, ki je sicer opozoril na "negativna tveganja, zaplete in negotovosti" za kitajsko gospodarstvo.