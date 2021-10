Tudi Adolf Hitler se je cepil proti koronavirusu

Na Nizozemskem se oblasti spopadajo s ponarejenimi QR-kodami, s katerimi lahko imetniki izkažejo, da so se cepili proti koronavirusu, poroča nizozemski medij RTL Nieuws. Kriminalci, ki kode prodajajo prek spleta, pa so se odločili za zanimiv način promocije svojih storitev.

Foto: Zajem zaslona/rtlnieuws.nl

Na spletu so namreč objavili primerek svojih ponaredkov in sicer QR-kodo, ki ob pregledu pokaže, da je se je oseba cepila. In ta oseba je Adolf Hitler. Kriminalcem je uspelo v QR-kodo tudi zapisati, da je Hitler rojen 1. januarja 1900 in da se je cepil 1. oktobra 2021. Zato v zadnjih dneh nizozemske oblasti pospešeno spreminjajo tehnične varnostne ukrepe, da do podobnih primerov ne bi več prišlo.

Dutch government is investigating how a 'valid QR code' in the name of 'Adolf Hitler' could have been created. A QR code in the Netherlands is a vaccination proof needed to visit certain places.



The Dutch systems are waterproof again huh?https://t.co/kkH8Niriql