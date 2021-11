Trumpov hotel v Washingtonu naj bi našel kupca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel je v zadnjih letih postal priljubljeno zbirališče Trumpovih privržencev in tujih gostov, ki so želeli dobro sodelovanje z nekdanjo vlado ZDA.

Hotel je v zadnjih letih postal priljubljeno zbirališče Trumpovih privržencev in tujih gostov, ki so želeli dobro sodelovanje z nekdanjo vlado ZDA. Foto: STA

Wall Street Journal poroča, da je investicijsko podjetje iz Miamija CGI Merchant Group pripravljeno odkupiti pravice do najema Trumpovega hotela v Washingtonu za 375 milijonov dolarjev. Gre za zgodovinsko zaščiteno poslopje nekdanje pošte nedaleč od Bele hiše, ki jo je Trumpova organizacija najela od zvezne vlade.

Odbor za vladni nadzor in reforme predstavniškega doma ameriškega kongresa je v oktobru poročal, da je hotel v štirih letih Trumpovega predsedovanja dobil za 3,7 milijona dolarjev plačil od tujih držav za skupaj 7400 nočitev.

Trump trdi, da je s hotelom zaslužil, odbor trdi drugače

Trump je povedal, da je z najemom hotela zaslužil več kot 150 milijonov dolarjev, odbor pa je ugotovil, da je ustvaril za 70 milijonov dolarjev izgube.

Kot še poroča Wall Street Journal, bo CGI s hotela odstranil Trumpovo ime in je s podjetjem Hilton Worldwide sklenil dogovor o upravljanju hotela s strani hčerinske družbe Waldorf Astoria.