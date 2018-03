Trump za smrtno kazen za preprodajalce mamil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trump bo načrtovane ukrepe nanizal v govoru v mestu Manchester v zvezni državi New Hampshire, ki jo je kriza z opioidi in drogami še posebej prizadela.

Kot je v nedeljo med predstavitvijo glavnih točk načrta dejal predstavnik Bele hiše, si bo pravosodno ministrstvo "prizadevalo za smrtno kazen za preprodajalce drog, ko bo to primerno glede na trenutno zakonodajo". Podrobnosti, kako bi bilo to mogoče brez spremembe zakonskih določil, ni razkril.

Ameriški predsednik je že nakazal naklonjenost smrtni kazni za preprodajalce drog in naj bi celo hvalil določene poteze spornega boja proti drogam, ki ga na Filipinih vodi tamkajšnji predsednik Rodrigo Duterte.

"Ti ljudje lahko ubijejo 2.000, 3.000 ljudi in se jim nič ne zgodi"

"Če nekoga ustreliš, dobiš dosmrtno kazen, dobiš smrtno kazen. Ti ljudje pa lahko ubijejo 2.000, 3.000 ljudi in se jim nič ne zgodi," je po poročanju AFP v preteklosti Trump dejal glede preprodajalcev drog.

Njegov načrt za boj proti krizi naj bi vključeval tudi prizadevanja za zmanjšanje količine predpisanih protibolečinskih zdravil na podlagi opioidov za tretjino v treh letih ter izboljšanje oskrbe in zdravljenja odvisnikov. Sprožili bodo tudi kampanjo za izobraževanje ljudi o nevarnosti zlorabe opioidov.

Po vseh ZDA je število obiskov urgence zaradi predoziranja z mamili, kot so heroin, fentanil in protibolečinska zdravila na recept, v letu 2017 v primerjavi z letom prej naraslo za 30 odstotkov, je ta mesec sporočil center za nadzor in preprečevanje bolezni. Leta 2016 je zaradi predoziranja umrlo 64 tisoč Američanov, še leta 2015 jih je bilo enkrat manj, 33 tisoč.

Za ta skokovit porast je krivo predvsem hitro širjenje odvisnosti od protibolečinskih zdravil, heroina ter drugih opiatov in opioidov. Vir heroina in drugih opiatov je sicer mak, medtem ko so opioidi sintetična mamila s podobnimi učinki.