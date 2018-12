Trump v javnem prepiru z demokratskima voditeljema o zidu na meji

Ameriški politiki, pa ne le ameriški, se o občutljivih spornih zadevah najlažje pogovarjajo za zaprtimi vrati, ker je manj možnosti za zamere in več možnosti za rešitve. Trump pa je po koncu pogovora z demokratsko voditeljico v predstavniškem domu Nancy Pelosi in vodjo demokratov v senatu Chuckom Schumerjem glede proračunskega spora pred kamerami uprizoril pravi gostilniški prepir.

Trump želi pet milijard dolarjev za gradnjo zidu

Demokrata sta prišla v Belo hišo, da bi našli dogovor o podaljšanju proračunskega financiranja zvezne vlade, pri čemer je edini predmet spora Trumpovo vztrajanje, da mu odobrijo pet milijard dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko. Začel je zjutraj z nizom tvitov, med katerimi je celo zagrozil, da bo gradnjo zidu naložil na pleča ameriškim vojakom.

Predsednikova napoved se ne bo uresničila

Zgodba o tem, da bo gradnjo zidu plačala Mehika, ki je niso resno jemali niti Trumpovi podporniki, se je že izpela in je jasno, da bodo morali predsednikovo obsesijo financirati davkoplačevalci. Januarja večino v predstavniškem domu prevzemajo demokrati, ki pa skupaj s 70 odstotki Američanov zavračajo zamisel o zidu in Trumpu tega denarja ne nameravajo odobriti.

Foto: Reuters

Trenutno se mudi, ker vladi grozi delno zaprtje po 21. decembru, če ne bodo potrjeni določeni proračunski zakoni ali začasno ali za leto dni. Trump je namigoval, da podaljšanja proračunskega financiranja ne bo podpisal, če ne bo dobil denarja za zid. Pelosijeva in Schumer sta prišla v Belo hišo oborožena s podatki, statistiko, dejstvi in predlogi za kompromis.

Trump: Potrebujemo zid, na meji prijeli deset teroristov

Vse to je eksplodiralo v javno pričkanje, kakršnega kamere še niso zabeležile. Trump je ponavljal, da ZDA grozijo izredne razmere na meji, da nujno potrebujejo zid, da demokrati ovirajo varnost in želijo spustiti v državo kriminalce, trgovce z mamili in teroriste. Pri tem je mimogrede navrgel udarno novico, o kateri doslej ni nihče vedel nič, namreč da naj bi na meji prijeli deset teroristov.

Trump je obenem vztrajal, da je položaj na meji katastrofalen, obenem pa trdil, da je njegova vlada poskrbela za popolno varnost na meji. Schumer mu je potem navrgel, da glede na to za varnost na meji ne potrebuje več kot 1,3 milijarde dolarjev, ki jih je že dobil za letos in od česar večine še niti ni porabil.

Newyorčan je v pričkanju s Trumpom užival in ga je napeljal na tanek led, da je javno povedal, da bo zaprl vlado in sprejel odgovornost za to. Trump doslej še ni sprejel odgovornosti za nobeno zadevo in Schumer se je v pričakovanju trenutka, ko bo začel spet kriviti demokrate, le smehljal. Malce manj razpoložena je bila Pelosijeva, ki prihaja iz Kalifornije. Večkrat se je obračala okrog po novinarjih in govorila, da se o takih zadevah na tak način ne bi smeli pogovarjati javno.

Foto: Reuters

Trump je pobral politično točko, ko je odvrnil, da mu gre za pregledno delovanje vlade. Pelosijeva je kasneje razložila, da pač ni hotela pred celotno Ameriko predsedniku razlagati, da nima pojma, o čem govori.

Trump je nenehno vztrajal, da ima dovolj glasov za zid v predstavniškem domu. Pelosijeva pa mu je razlagala, da jih nima. Predsednik je vztrajal in kazal na Schumerja in razlagal, da je problem, ker nima deset senatnih demokratov na svoji strani. Schumer se je s tem lahko le strinjal.

Pri vsem tem je ob Trumpu na desni strani v naslanjaču sedel podpredsednik ZDA, nekdanji kongresnik Mike Pence.