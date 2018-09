Trump svari pred "človeško tragedijo"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je Sirijo, Iran in Rusijo posvaril pred napadom na sirsko provinco Idlib, še zadnjo utrdbo sirskih upornikov v Siriji. To bi namreč po njegovih besedah povzročilo "človeško tragedijo".

"Predsednik Bašar al Asad ne sme nepremišljeno napasti province Idlib. Rusi in Iranci bodo naredili hudo humanitarno napako, če bodo sodelovali v tej potencialni človeški tragediji," je dejal Trump in dodal: "Več sto tisoč ljudi bi bilo lahko ubitih. Ne dopustite, da se to zgodi."

Da bi popoln napad povzročil humanitarno katastrofo, kakršne v sedmih letih sirskega konflikta še ni bilo, sicer svarijo tudi Združeni narodi in humanitarne organizacije.

Bruseljski think tank Mednarodna krizna skupina je sporočila, da mora Rusija, katere letalska podpora je ključna za uspeh ofenzive, razumeti, da bo krvavi konflikt v Idlibu ogrozil njene lastne politične cilje.

Nadaljnje posredovanje Irana pa bi lahko privedlo do obsežnejšega posredovanja Izraela v konfliktu.

Teheran in Moskva medtem vztrajata, da je treba skrajne skupine v provinci premagati. Pričakovati je, da bosta državi podprli napad sirskih sil, ki se že zbirajo v okolici province na severozahodu Sirije.

Rusija in Iran Asadov režim že ves čas konflikta, ki je od leta 2011 zahteval več kot 350 tisoč smrtnih žrtev, podpirata vojaško, politično in finančno. Vodita tudi mirovne pogovore za rešitev konflikta.