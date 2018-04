Trump spet zamuja pri oddaji davčne napovedi

Med milijoni Američanov, ki so letos zamudili pri oddaji davčne napovedi, je znova predsednik ZDA Donald Trump. Bela hiša je potrdila, da je Trump zvezno davkarijo zaprosil za podaljšanje roka za oddajo napovedi, ta se je iztekel v torek. Davkarija ga je sicer podaljšala, ker se jim je v torek sesula spletna stran.

Zvezna davkarija skupaj z državnimi Američanom omogoča, da oddajo davčne napovedi preložijo za nekaj mesecev, če jim iz kakšnih razlogov ne uspe vsega pripraviti pravočasno. Trump ima zdaj čas do 15. oktobra.

Bela hiša ni razložila, kaj je bilo tako zapletenega pri pripravi Trumpove davčne napovedi, niti tega, ali je zaprosil za odlog le pri zvezni davkariji, pri državni newyorški davkariji ali pri obeh.

Edini predsednik ZDA, ki skriva davčne napovedi

Trump je bil v minulem letu, za to mora oddati davčno napoved, predsednik ZDA z redno plačo, ki jo je po zagotovilih Bele hiše dal v dobrodelne namene. Trump je prvi predsednik ZDA v sodobni zgodovini, ki je svoje davčne napovedi skrival kot kandidat in to še vedno počne.

Dovolj Američanov mu je vseeno zaupalo in mu je oddalo svoj glas. Davkarija v ZDA ni priljubljena ustanova in tudi tisti, ki ne podpirajo Trumpa, imajo z njo slabe izkušnje ali živijo v strahu pred njo. Trumpovi podporniki tako ali tako niso volili zanj zato, ker bi delal zadeve po pravilih.

Trump svoje davčne napovedi skriva z utemeljitvijo, da gre za zapletene zadeve, da je tarča revizije davkarije, najbolj pa s trditvijo, da je bil izvoljen kljub temu, da napovedi ni objavil, in da je zadeva zanj sklenjena.

Pri reviziji ima vsaj tokrat prav, saj mora zvezna davkarija po zakonu samodejno podrobneje pregledati davčne napovedi predsednika ZDA. Če pa se zadeve vlečejo še iz prejšnjih let, je razlog za Trumpov odlog davčne napovedi povsem razumljiv.