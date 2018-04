Trump pravi, da bo na meji z Mehiko namestil vojsko

Trump je na srečanju z voditelji baltskih držav v Beli hiši dejal, da "bomo našo mejo varovali z našo vojsko". Nato je svojega predhodnika Baracka Obamo obtožil, da je odgovoren za spremembe, ki so po njegovih besedah odpravile mejo.

"Naši zakoni so tako šibki in pomilovanja vredni ..."

Trump se je spravil tudi na Mehiko, ki da je dovolila skupini 1.500 migrantov iz Srednje Amerike, da se odpravi na pohod proti ameriški meji. Ta "karavana" je po njegovih besedah dokaz, da ZDA potrebujejo zid na meji z Mehiko. "Če bo dosegla našo mejo, so naši zakoni tako šibki in pomilovanja vredni (...) tako je, kot da ne bi imeli meje," je izjavil.

"Če se razumemo z Rusijo, je to dobra stvar, ne slaba"

Trump je prav tako dejal, da so dobri odnosi z Rusijo pomembni, da pa nihče ni tako oster do te države kot on. "Če se razumemo z Rusijo, je to dobra stvar, ne slaba," je dejal. Ob tem je zatrdil, da "verjetno nihče ni tako oster do Rusije kot Donald Trump". S tem se po njegovih besedah strinjajo "skoraj vsi, razen zelo neumnih ljudi".