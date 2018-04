Trump pod lažnim imenom klical na Forbes za višjo uvrstitev na lestvici bogatih

Donald Trump je leta 1984 poklical novinarja revije Forbes Jonathana Greenberga in se mu predstavil kot John Barron ter ga prepričal, da je njegov delodajalec Trump vreden veliko več, kot mu je revija pripisala pred letom dni. Greenberg priznava, da je nasedel in Trump se je na Forbesovi lestvici povzpel višje.

Greenberg je za Washington Post napisal, da je med preiskovanjem stare šare v kleti, kjer je imel stare magnetofonske trakove, našel enega z imenom John Barron. Spomnil se je, da je nekje prebral, da je Trump velikokrat klical medije pod lažnim imenom in širil govorice o sebi in drugih. "John Barron je na primer leta 1991 širil lažne govorice, da Trump hodi na zmenke z italijansko manekenko Carlo Bruni," je povedal.

Trumpu je ime Barron, kot kaže, všeč, saj sta z ženo Melanio tako krstila svojega sina. Greenberg priznava, da je jezen sam nase, ker je leta 1984 gladko nasedel "Barronu", ki je Trumpovo premoženje napihnil za več sto milijonov dolarjev, čeprav je bila tedaj vrednost njegovega premoženja ocenjena na okrog pet milijonov dolarjev.

Razlog za Trumpovo obnašanje po oceni Greenberga, ki je posnetke objavil, ni le narcisizem, ampak zelo praktičen. Višja uvrstitev na Forbesovi lestvici mu je omogočila, da je lažje prepričal banke v posojila ali poslovne partnerje v financiranje projektov.

"Nismo bili pripravljeni nanj kot na poslovneža in nismo bili pripravljeni nanj kot na politika. Trump je izjemen prevarant. Natanko je vedel, kaj mora povedati, da me prinese naokoli, in to je opravil odlično," je za CNN povedal Greenberg.