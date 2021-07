Trump bo tožil Facebook, Twitter in YouTube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v New Jerseyju naznanil tožbo proti Facebooku, Twitterju, YouTubu in njihovim direktorjem, ker so mu po napadu njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja letos zaradi nevarnosti spodbujanja k nasilju zaprli račune. Očita jim cenzuro.

Tožbo je Trump naznanil v New Jerseyju, vložena pa je bila na zveznem sodišču v Miamiju. Pritožil se je, da družbeni mediji nepošteno cenzurirajo konservativna mnenja.

Zakon o dostojnosti v komunikacijah iz leta 1996 podjetjem omogoča odstranjevanje obscenih objav in objav, ki kršijo njihove standarde, dokler to storijo v dobri veri.

Še naprej prepričan, da so mu volitve ukradli s prevaro

Kljub izključitvi iz družbenih medijev Trump nadaljuje s širjenjem svojih trditev o izidih lanskih predsedniških volitev, glede katerih brez vsake podlage trdi, da so mu volitve ukradli s prevaro. Izide so sicer potrdili tudi republikanski državni uradniki, sodišča pa so po vrsti zavračala tožbe njegovih odvetnikov.

Eden od njih, nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, je zaradi širjenja laži o volitvah celo izgubil dovoljenje za opravljanje pravniškega poklica v državi New York.

Trumpova tožba trdi, da so podjetja s prepovedjo dostopa kršila prvi amandma k ameriški ustavi, ki ščiti več temeljnih svoboščin, čeprav naj ta zasebnih podjetij ne bi zavezoval. Trump bi rad za zdaj še nedoločeno odškodnino in vrnitev na družbene medije, ki jih toži. Prav tako zahteva razveljavitev dela zakona o dostojnosti v komunikacijah, ki družbene medije ščiti pred tožbami.

Pravni strokovnjaki ZDA izražajo prepričanje, da Trumpova tožba ne bo uspela. Podobno so namreč poskušali že številni drugi, ki so jim družbeni mediji ukinili račune, in niso bili uspešni. Trump naj bi se po njihovem prepričanju tega zavedal.