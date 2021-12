Tornado odnesel dojenčka, skrita v kadi. Oba sta preživela.

"Čutila sem, kako se hiša trese. Naenkrat je kad dvignilo in nisem je mogla zadržati. Nič nisem mogla storiti," je po poročanju Washington Posta dogodek opisala babica Clara Lutz. Takoj ko je tornado zapustil okolico, je začela iskati oba vnuka, trimesečnega Dallasa in 15-mesečnega Kadna. "Ves čas sem samo prosila boga, naj mi pomaga najti vnuka," je iskanje opisala Lutzeva. Takoj je za pomoč pri iskanju prosila policijo, s pomočjo katere je na koncu vendarle našla oba vnuka. Nahajala sta se v bližini ruševin hiše pod kadjo, ki ju je zaščitila pred vsem predmeti, ki so zaradi tornada leteli po zraku. "Tudi nista bila mokra od dežja," je dejala Lutzeva. Najmlajšega so sicer zaradi buške na glavi odpeljali na urgenco na pregled, vendar ni utrpel nobenih resnejših posledic. Brez kakršnekoli poškodbe pa je dogodek preživel tudi Kaden.

Zakaj se Američani skrivajo v kadeh?

V nekaterih zveznih državah v ZDA zaradi milega podnebja prevladujejo predvsem montažne hiše, ki hitro podležejo ekstremnim vremenskim pojavom, kot so tornadi in orkani. Redkokatera hiša ima tudi klet, zato ameriške oblasti ljudem svetujejo, da se v primeru tornada skrijejo v kad in pokrijejo z dekami ali s čim podobnim. Podobno doživetje kot dojenčka je imela tudi družina Madden. Starša sta se pred orkanom skupaj z osemmesečnim dojenčkom skrila v kad in se pokrila z vzglavniki. Ko se je situacija umirila, so pogledali iz kadi in ugotovili, da jih je tornado prestavil na sredino ceste. Od njihove hiše pa so ostali samo temelji.