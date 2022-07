To kitajsko mesto gre v ponovno zaprtje zaradi izbruha okužb s covid-19

V Xianu, zgodovinskem mestu s 13 milijoni prebivalcev, ki je bilo konec lanskega leta zaprto za več kot mesec dni, so mestne oblasti poročale, da so od sobote zabeležile 18 primerov okužb s koronavirusno različico omikron.

V odziv na okužbe je mestni uradnik Zhang Xuedong na današnji novinarski konferenci dejal, da bodo v Xianu izvajali sedemdnevne začasne nadzorne ukrepe, ki bodo omogočili, da se družba čim bolj umiri, da se zmanjšata mobilnost in tveganje okužb.

