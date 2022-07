To je doletelo ruskega politika, ki si upa kritizirati Putinov režim #vŽivo

140. dan vojne v Ukrajini. Ruskega opozicijskega politika Iljo Jašina naj bi danes, po 15 dneh zapora zaradi neposlušnosti do policista, izpustili na prostost. Namesto tega so ga zdaj pridržali zaradi kaznivega dejanja "diskreditacije" ruskih oboroženih sil. Jašinov domnevni prekršek? Video na YouTubu, v katerem razpravlja o grozodejstvih v Buči v Ukrajini. Moskovsko sodišče ga bo najverjetneje aretiralo jutri, grozi mu do deset let zapora.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



6.59 Ruskemu opozicijskemu politiku grozi do deset let zapora

Ilja Jašin, občinski predstavnik moskovskega okrožja Krasnoselski, je odkrit kritik vojne v Ukrajini. Rusija ga preiskuje zaradi "širjenja laži o ruski vojski". Potem ko je bil 15 dni zaprt zaradi neposlušnosti do policista, bi ga morali danes izpustiti iz zapora. A vse kaže, da se to ne bo zgodilo. Jašina so zdaj pridržali zaradi kaznivega dejanja "diskreditacije" ruskih oboroženih sil, potem ko je na YouTube objavil video, v katerem razpravlja o grozodejstvih v Buči v Ukrajini. Moskovsko sodišče ga bo najverjetneje aretiralo jutri, grozi mu do deset let zapora, poroča ruski neodvisni medij Mediazona.

Jašin je eden redkih ruskih politikov, ki odkrito kritizira vojno v Ukrajini. Kljub grožnjam ruskih oblasti ostaja v Rusiji in ostaja neomajen pri tem, da noče zapustiti države. Jašinov odvetnik Vadim Prohorov je med drugim povedal, da je policija preiskala Jašinovo hišo.