Tihotapci ubili najmanj 12 migrantov, ki so bežali iz taborišča v Libiji

Tihotapci z ljudmi so prejšnji teden ubili najmanj 12 migrantov, ko so skušali zbežati iz taborišča v Libiji, kjer so nekatere mučili, so danes sporočili Združeni narodi. Ob tem so bili številni migranti tudi ranjeni, saj so tihotapci streljali na vse, ki so skušali zbežati.

O incidentu, ki se je zgodil 23. maja v mestu Bani Valid približno 170 kilometrov jugovzhodno od Tripolija, je prva sicer poročala humanitarna organizacija Zdravniki brez meja.

"Tihotapci z ljudmi v Libiji so domnevno ubili več kot 12 ljudi in ranili številne druge, ko je skupina okoli 200 Eritrejcev, Etiopijcev in Somalcev, ki so bili ujeti, skušala zbežati," so sporočili iz Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Preživeli so poročali, da so jih v taborišču tihotapci mučili in izkoriščali. Nekateri so bili ujeti tam že tri leta, so dodali v izjavi.

Najprej zanikali, nato obsodili

Lokalna organizacija Komisija civilne družbe, ki v Bani Validu skrbi za migrante, je zanikala, da so bili med pobegom migranti ubiti. Kasneje pa je sporočila, da obsojajo "nehumano obravnavanje" migrantov.

Bani Valid je tranzitna točka za migrante, ki si želijo v Evropo, tudi sicer pa je Libija ena od pomembnejših tranzitnih držav za migrante na poti v Evropo. Tihotapci in ugrabitelji vodijo okoli 20 taborišč v Bani Validu in med drugim izsiljujejo družine pridržanih migrantov, da jim pošiljajo denar.

"Zadnji smrtonosni incident ponovno kaže na velik izziv, ki ga predstavlja zagotavljanje zaščite migrantov v Libiji, kjer številni, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, postanejo plen kriminalnih združb," je UNHCR dodal v izjavi.