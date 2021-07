Tiger s hrvaškega trajekta premeščen v zavetišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sibirski tiger, ki je pred kratkim presenetil posadko in potnike hrvaškega trajekta, bo od zdaj bival v zasebnem zavetišču za tigre na severu Hrvaške. Triletni Simba bo imel družbo še dveh tigrov, za katera na svoji kmetiji skrbi Zlatko Budin, poročajo hrvaški mediji.

Potem ko so na družbenih omrežjih na Hrvaškem v torek objavili fotografijo tigra, ki gleda izza rešetk manjše prikolice na trajektu, so se takoj pojavila različna ugibanja o usodi divje živali, ki je strogo zaščitena z zakonom.

Dozdajšnji lastnik sibirskega tigra, znani hvarski gostinec Ivan Gospodnetić, naj namreč ne bi imel ustreznih pogojev za oskrbo triletnega Simbe. Gospodnetić je znan tudi kot lastnik majhnega živalskega vrta na Hvaru. Simba se je skotil pri nekdanjem zasebnem lastniku na Slovaškem leta 2018. Je uradno čipiran in ima vse ustrezne dokumente, da je bil rojen v ujetništvu.

V družbi še dveh tigrov

Foto: Reuters Ker vroče hvarsko podnebje poleti ni najboljše za sibirskega tigra, se je Gospodnetić odločil, da bo mlademu tigru privoščil boljše življenjske razmere, ki jih je našel na Budinovi kmetiji v kraju Gornje Vine pri Križevcih. Budin je prve tri mladiče sibirskega tigra kupil od nekega cirkusa leta 1993. Kasneje je imel tudi vrsto drugih živali, saj je nameraval odpreti zasebni živalski vrt, a se je na koncu odločil samo za sibirske tigre, danes poroča Večernji list.

Simba je zdaj v novem življenjskem okolju, ki je ograjen prostor v gozdičku ob velikem dvorišču ob Budinovi hiši. Družbo mu delata njegov soimenjak, 21-letni sibirski tiger, in samica Dona, danes piše Jutarnji list. Dodaja, da Simba tehta 250 kilogramov in vsak dan poje približno 15 kilogramov mesa.

"Zdi se, da je Simba zadovoljen. Tudi utrujen in morda celo zmeden zaradi neznanega okolja," ga je opisal zagrebški časnik. Simba ni zmožen preživeti v naravi, saj je hišni ljubljenček vse od skotitve. Na svetu v naravi živi še približno 400 sibirskih tigrov, še okoli 600 jih je v živalskih vrtovih in pri zasebnikih, omenja časnik. V zagrebškem živalskem vrtu sibirskih tigrov nimajo, ker za zdaj ne morejo zagotoviti vseh pogojev za njihovo skrb.

Pomanjkljiva zakonodaja

Posedovanje divjih živali na Hrvaškem zakonsko ni urejeno. Uradno ni seznama živali, ki jih je prepovedano imeti doma, in ne seznama dovoljenih živali. Na Hrvaškem tako ni ovir za to, da bi doma imeli tigra, slona ali kakšno drugo žival. Izjema so medvedi, a je tudi njih mogoče obdržati, če jih rešijo kot mladiče.

Na tovrstne pomanjkljivosti hrvaškega zakona o zaščiti živali iz leta 2018 opozarjajo v hrvaškem združenju za zaščito živali Prijatelji živali. Ob tem so poudarili, da če ima neki lastnik vso ustrezno dokumentacijo, to še ne pomeni, da imajo živali ustrezne življenjske pogoje. Zahtevali so nujne spremembe zakonodaje.