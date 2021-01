Teksaški pastor umrl v spopadu z ubežnikom pred policijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pastor metodistične cerkve v teksaškem Starvillu je v nedeljo umrl zaradi strelne rane, ki jo je dobil v spopadu z ubežnikom pred policijo. Za zdaj še neimenovanega moškega so policisti lovili v soboto zvečer, zatekel se je v cerkev približno 160 kilometrov vzhodno od Dallasa in prespal v stranišču do jutra, ko ga je odkril pastor.