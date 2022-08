Berlusconi spet v politiko: tokrat bo kandidiral za …

Kot je za italijanski radio dejal 85-letni vodja desnosredinske stranke Naprej ltalija, so ga mnogi pozivali h kandidaturi, zato meni, da se mora potegovati za sedež v senatu, zgornjem domu parlamenta.

"Mislim, da bom kandidiral v senatu, tako bomo osrečili vse," je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Berlusconi je bil dolga leta član spodnjega doma italijanskega parlamenta, preden je bil v začetku leta 2013 izvoljen v senat. Po pravnomočni obsodbi zaradi davčne goljufije pa je bil novembra istega leta iz njega izključen. Zaradi tega šest let ni smel ponovno kandidirati. Pred tem je bil na čelu italijanske vlade med letoma 1994 in 1995, 2001 in 2006 ter med 2008 in 2011.

Kontroverzni medijski mogotec, ki je lastnik več komercialnih televizijskih mrež in medijske skupine Mediaset, je bil nazadnje leta 2019 izvoljen v Evropski parlament. Proti njemu še vedno poteka sojenje v zvezi s t. i. "bunga bunga zabavami", zaradi katerih je bil obtožen zlorabe javnega položaja in podpiranja prostitucije mladoletnic.