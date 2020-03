Tako se v Veliki Britaniji branijo pred koronavirusom #foto

Uporabniki javnega prometa v Veliki Britaniji so se lotili precej inovativnega, a tudi smešnega pristopa do zaščite pred novim koronavirusom.

Na Twitterju so namreč zaokrožile številne fotografije, kako se nekateri pred njim branijo kar s plastično škatlo ali plastično vrečo, poveznjeno čez glavo, gasilsko masko, masko, ki je sicer namenjena zaščiti pri delu s topili ...

This is the latest technology to stop the spread of coronavirus on London trains pic.twitter.com/9IB3ItDzFq