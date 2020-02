Srhljivo: tako je snežni vihar zajel obalo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzhodni del Turčije v zadnjih dneh pesti snežna nevihta, ki povzroča preglavice v prometu. Nedavno se je nevihta dodatno okrepila in med drugim zajela tudi obalo v mestu Hopa.

V turškem mestu Hopa v pokrajini Artvin pustoši snežna nevihta, ki je tamkajšnjo obalo Črnega morja zajela v belo zaveso. Zaradi obsežnih snežnih padavin, ki trajajo že več dni in so se pred kratkim še okrepile, so v Artvinu zaprli skoraj dvesto lokalnih cest.

Nevihta je terjala že nekaj smrtnih žrtev, saj je včeraj v Turčiji blizu meje z Iranom zaradi močne snežne nevihte in nizkih temperatur umrlo trinajst migrantov. Bili so državljani Afganistana, zmrznili pa so med prečkanjem gorovja v Caldiranu.