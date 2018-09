Tajfun Jebi pustošil po Japonski #foto

Gre za najmočnejšo nevihto, ki je Japonsko prizadela v zadnjih 25 letih. Na zahodu države je za seboj pustil pravo opustošenje, med večjimi prizadetimi mesti sta Kyoto in Osaka.

Na letališču Kansai je obtičalo tri tisoč ljudi. Foto: Reuters

Zaradi močnega vetra so bili odpovedani številni letalski, železniški in trajektni prevozi, samo na mednarodnem letališču v Osaki Kansai je obtičalo tri tisoč ljudi. Za danes je odpovedanih še več kot 160 poletov, včeraj pa jih je bilo odpovedanih skoraj 800.

Oblasti so sicer še pred prihodom tajfuna razglasile evakuacijo za okoli 1,2 milijona ljudi, v zatočišča se je zateklo 300 tisoč ljudi, poroča BBC.

Veter s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro v sunkih je prevračal tudi avtomobile. Foto: Reuters

Tajfun je podiral drevesa in cestno infrastrukturo, s stolpnic odnašal fasado in uničil številne hiše, močni vetrovi pa so prevračali celo avtomobile.

Brez elektrike je 1,3 milijona gospodinjstev, od tega 1,1 milijona v regiji Kansai, tuje medije povzema STA.

Tajfun se je nato premikal proti severu države in počasi slabel, zjutraj po krajevnem času pa se je že približal Rusiji. To je bil sicer že 21. tajfun, ki je letos dosegel Japonsko, ki so jo v zadnjih dveh mesecih prizadele tudi hude poplave in močan vročinski val.

With gusts of up to 110 mph, Typhoon Jebi has killed at least 8 people and injured many more. pic.twitter.com/LVE4dgp8gp — NBC News (@NBCNews) September 5, 2018

Veter je uničeval hiše in podiral drevesa. Foto: Reuters