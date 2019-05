Švicarji na referendumu za zaostritev zakonodaje o orožju

Prebivalci Švice so se na današnjem referendumu izrekli za strožje pogoje za posedovanje orožja. Kar 63,7 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, se je izreklo za zaostritev zakonodaje za avtomatsko in polavtomatsko orožje, ki bo na tem področju v državi odslej v skladu z zakonodajo EU.

V Švici, kjer imajo dolgo tradicijo posedovanja orožja, so prebivalci dovoljenja za posedovanje orožja do zdaj pridobivali brez večjih težav. V državah schengenskega območja, katerega del je tudi Švica, pa so po terorističnih napadih v Parizu leta 2015, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi, zaostrili zakonodajo za avtomatsko in polavtomatsko orožje.

Zaostritev zakonodaje o orožju podprli v skoraj vseh kantonih

Iz EU so zato prišle pobude, naj tudi Švica zaostri zakonodajo na tem področju, kar je v državi sprožilo nesoglasja. Medtem ko je vlada svarila, da je zaostritev zakonodaje nujna za ohranitev dobrih odnosov z EU, so se zagovorniki tradicije orožja ob podpori orožarskega lobija temu ostro uprli in zbrali podpise za razpis današnjega referenduma.

Volivci v vseh razen enega od 26 kantonov pa so jim dali vedeti, da podpirajo zaostritev pogojev za pridobitev orožja. Proti so se izrekli le v italijansko govorečem Ticinu. Poleg tega je podporo na današnjem referendumu v vseh kantonih dobil vladni predlog davčne reforme, s katero bi več sredstev namenili za pokojninski sistem. Reformo je podprlo 66,4 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas.